Events In & Out, Annamaria Ruffini entra ancora nel prestigioso elenco Eventex













L’eccellenza del Made In Italy passa anche dall’organizzazione di eventi: Annamaria Ruffini, fondatrice e presidente dell’event agency Events In & Out, per il quarto anno consecutivo è presente nell’elenco delle 100 persone più influenti dell’event industry, stilata da Eventex, organizzazione che ogni anno, dal 2009, assegna i premi ufficiali del Mice. Nell’elenco, considerato un po’ la hall of fame dell’industria degli eventi mondiale, vengono inseriti ogni anno coloro che hanno lasciato un segno nel mondo degli eventi con la loro creatività, visione e capacità di innovazione. Quest’anno, sono riconosciuti professionisti del settore provenienti da 27 Paesi, selezionati sulla base di oltre 20mila voti pubblici.

Annamaria Ruffini non è nuova a questi riconoscimenti. Nel 2011, ha ricevuto il Site Master Motivator Award da Site (Society for Incentive Travel Excellence), di cui poi è diventata presidente nel 2018, ed è stata inclusa nell’elenco delle 25 personalità più influenti nell’incentive industry da parte della piattaforma britannica Northstar. Pluripremiata anche la sua agenzia, che ha ricevuto l’Italia For Events Award nel 2008 come miglior event agency italiana, il premio Turismo Responsabile Italiano per due anni consecutivi (2010 e 2011), e nel 2015 il Global Award del World Travel Market (Londra).