Eventi e wedding, Undiscovered Italy Tours fa tappa in Calabria













Un nuovo educational tour in Calabria – il terzo nella regione dopo i due del 2020 – per meeting e wedding planner, nonché per una selezione di travel blogger e giornalisti specializzati, sotto il format Undiscovered Italy Tours, ideato e realizzato da Daniela Corti Events con il patrocinio dell’Enit.

Il viaggio, in programma da lunedì 19 a giovedì 22 luglio, è svolto in partnership con la Camera di Commercio di Catanzaro. A sostegno del progetto anche il Comune di Soverato e la collaborazione sul territorio dell’agenzia di viaggi Antoior Travel. Gli operatori e i giornalisti visiteranno luoghi e location adatte alla celebrazione di matrimoni o all’organizzazione di eventi a carattere internazionale e incontreranno personalmente le eccellenze locali che operano nel settore, con speciale riferimento al tessile e alla filiera food & wine.

La copertura mediatica locale del tour sarà di LaC Tv e LaC news24. Sono previste visite alla mostra di Chagall nel centro storico di Catanzaro nonché al museo del costume, ai telai e all’area archeologica di Tiriolo; un tour di scoperta dell’arte della tessitura e delle origini dello storico scialle calabrese (il vancale); visite e degustazioni presso prestigiosi ristoranti e cantine vinicole che sono anche caratteristiche location per eventi. Il programma include poi una visita alla Pietà del Gagini, nel suggestivo borgo medievale di Soverato e un’esperienza ai Bachi da seta di San Floro.