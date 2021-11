Event e wedding planner internazionali alla scoperta del centro e sud Italia













Due settimane tra centro e sud Italia per 13 event & wedding planner provenienti da quattro continenti, in rappresentanza di grosse event agency o di note multinazionali. Il fam trip di Monica Balli Events “Reboot 2021 – con Monica Balli alla scoperta di nuove destinazioni” è stato una prolungata e approfondita full immersion nelle bellezze, nei sapori e nelle tradizioni dell’Italia.

È il quinto evento di questo genere, ma quest’anno esteso a un raggio molto più ampio, considerata l’esigenza di aiutare la ripresa del turismo ovunque. Il programma, congegnato per dar modo ai partecipanti di “appropriarsi” dei vari lifestyle e di interiorizzarli, ha lasciato adeguato spazio al relax, al networking e a un’autentica esperienza dei luoghi all’insegna delle coccole e della scoperta.

Prima tappa, Ladispoli (Roma), con il La Posta Vecchia Hotel, in cui il gruppo ha soggiornato due giorni: un viaggio nella storia che riassume la magia dell’Italia, tra il romanticismo del Rinascimento, le feste dell’era di Pompei e il relax in stile contemporaneo. L’albergo, appartenente al gruppo Pellicano Hotels, è affiliato a The Leading Hotels e Virtuoso.

I partecipanti si sono poi trasferiti a Ischia. La tappa è stata organizzata sotto l’egida del consorzio di imprenditori, manager e operatori turistici Ischia is more, che punta a promuovere Ischia nel mondo, e col contributo fattivo del tour operator Foraday, che ha organizzato un’attività geologica e archeologica in mare per raccontare dal vivo la storia dei fondali dell’isola, le sue flora e fauna nonché i reperti del passato, e una visita ai Giardini Ravino, celebri per le piante succulente. Tre le strutture alberghiere che hanno ospitato i planner a Ischia: l’Hotel Mezzatorre, appartenente al gruppo Pellicano Hotels come La Posta Vecchia, e pure affiliato Leading e Virtuoso, boutique resort su una baia privata dominato da una torre spagnola; Botania Relais & Spa, altro boutique resort in tre acri di giardino tra piante aromatiche, frutti e piscine di acqua termale; e il San Montano Resort & Spa, affiliato a The Small Leading Hotels of the World, tra decorazioni e arredi di sofisticata eleganza e piscine termali che esaltano la splendida vista tra il golfo di Napoli, e il golfo di San Montano. Cena di arrivederci a Ischia a base di cucina tipica locale presso La vigna di Alberto.

Quindi, tutti ad Amalfi, al neo-aperto Borgo Sant’Andrea, cinque stelle annidato sotto una grotta sulla strada principale, che scende verso il mare.

Quarta tappa: Paestum. Il Savoy Beach Hotel è una gemma ricca di storia e di fascino. Perfetto per grandi e piccoli eventi, unico hotel carbon neutral al mondo, ha un allevamento di bufale per mozzarelle e yogurt esportati in molte parti del mondo, e una ristorazione di pregio. A gennaio 2022 sarà inaugurata la Spa.

Infine Napoli, Starhotel Terminus, parte della collezione della famiglia Fabri di 30 alberghi fra Italia, New York, Londra e Parigi.

«Sono onorata ed emozionata di aver messo il mio know how di organizzatrice di lifestyle fam trip a disposizione del mio Paese e della sua voglia di rinascita – dice Monica Balli – I planner che hanno visitato con me questi posti meravigliosi sono leader assoluti nel loro campo e movimentano persone e personalità in tutto il mondo. Proprio per questo collaborano e si confrontano fra di loro, per superare la loro stessa eccellenza: è il grande valore del networking, su cui noi italiani dovremmo riflettere. Quest’esperienza è stata un’occasione d’oro per il nostro turismo, che certamente porterà abbondanti frutti considerate le manifestazioni d’interesse già registrate, e aiuterà la ripresa di comparto e indotto».

Ecco i nomi degli event & wedding planner che hanno partecipato al fam trip: Frieha Altaf (Catwalk Productions, Pakistan), Bob Conti (Edlibby.com, New York, Usa), Frank Damgaard (Montecarlo Weddings, Principato di Monaco), Monsieur Froonck (Destination Planner e conduttore televisivo, Germania), Eva Maria Lange e Birna Hronn (Pink Iceland, Islanda), Angela Proffitt (Gsd, Wedding Tech Solutions, Nashville, USA), Meltem Tepeler (KM Events, Istanbul e Dubai), Brian Worley (Brian Worley Productions, Atlanta e Los Angeles, Usa), Sarah Young (Sarah Young Events, Malta), Edgardo Zamora (Revelry Event Design, Los Angeles, Usa).