Evaneos lancia il piano di affiliazione per le agenzie













Il marketplace francese Evaneos seleziona agenzie locali per offrire ai viaggiatori un turismo esperienziale sostenibile e su misura curando promozione, formazione e recruitment per gli operatori affiliati.

La proposta di “affiliazione” è espressamente rivolta agli operatori che offrono viaggi caratterizzati da una chiara impronta di sostenibilità sociale e ambientale, di attenzione a territori e comunità, di presa in carico delle ricadute che il turismo può generare, positive e negative, sui luoghi oggetto di visita. Per tutti questi soggetti, con cui Evaneos stessa condivide missione e purpose, l’azienda mette a disposizione una serie di strumenti che supportano la crescita dell’agenzia stessa.

«Per accedere al marketplace Evaneos occorre sostenere una fase di selezione, firmare e adottare uno specifico codice di condotta – spiega Viola Migliori, country manager South Europe di Evaneos – In funzione di questi parametri, ma anche di altri comportamenti virtuosi inclusa la capacità di generare revenue, ogni operatore ottiene visibilità crescente e nuove opportunità di lavoro, posizionandosi in un mercato specifico e in forte crescita, quello del turismo responsabile-sostenibile. Un posizionamento che ha sia un forte impatto sulla propria reputazione, sia ricadute positive in termini di concorrenza, riuscendo a distinguersi rispetto ad altri operatori, simili o meno che siano».