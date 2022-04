Eurowings accoglie in flotta il primo A320neo













Eurowings ha preso in consegna il suo primo Airbus A320neo con il nuovo design di cabina Airspace, che porta la pluripremiata esperienza dei passeggeri di un aeromobile widebody al mercato del corridoio singolo.

La compagnia aerea, che opera esclusivamente aeromobili Airbus, ha scelto la nuova configurazione che assicura comfort, atmosfera e servizi a un livello superiore. L’illuminazione imposta la giusta atmosfera durante tutte le fasi del volo, ottimizzando il relax dei passeggeri nella cabina più silenziosa della propria categoria. Le cappelliere XL di Airspace hanno il 60% di capienza in più, e i pannelli laterali sono stati riprogettati per massimizzare lo spazio personale. Airspace offre anche superfici antimicrobiche in tutte le toilette.

La Famiglia A320neo è la famiglia di aeromobili di maggiore successo di sempre, con un’affidabilità operativa del 99,7 %. Ottima la performance in termini di consumi, con una riduzione del 20% dei consumi di carburante e delle emissioni di CO2 grazie alle ultime tecnologie, come i motori di nuova generazione e i dispositivi di estremità alare ‘Sharklet’. La Famiglia A320neo di Airbus offre livelli di comfort ineguagliabili in tutte le classi e sedili Airbus della larghezza di 18 pollici come standard in classe economy.

Alla fine di febbraio 2022 la Famiglia A320neo aveva ricevuto quasi 7.900 ordini da oltre 125 clienti in tutto il mondo.