Eurovision 2022 a Torino: organizza il tuo viaggio

L’Eurovision: un concorso canoro dal respiro internazionale

Il nome Eurovision contraddistingue il maggiore concorso europeo di canzoni. Ideato nel 1956 dall’Ebu. Oltre a promuovere la diffusione, e l’utilizzo, della televisione, l’Ebu puntava all’unità tra popoli e nazioni, cercando di abbattere qualsiasi barriera (linguistica, culturale o religiosa che fosse). Grande rilievo in Italia ha avuto l’edizione 2021, in cui i Måneskin hanno sbaragliato la concorrenza.

Proprio la vittoria del gruppo romano ha portato all’assegnazione dell’edizione 2022, la 66ª, alla città di Torino. L’evento avrà luogo al PalaOlimpico, noto anche come Palalpitour, nel maggio del 2022. Le semifinali sono previste per il 10 e il 12 maggio, con finale sabato 14 maggio. Il rappresentante della nostra penisola uscirà dal prossimo Festival di Sanremo, e sarà pronto a sfidare i partecipanti di altre 40 nazioni.

Dove si trova e come raggiungere il Palalpitour

Il Palalpitour è situato all’interno del quartiere Santa Rita, posizionato accanto allo Stadio Olimpico. Una posizione strategica che permette a chiunque di raggiungere facilmente la struttura sia dalle stazioni ferroviarie che dall’autostrada. I turisti, e chi frequenta Torino abitualmente, hanno l’opportunità di servirsi di un’efficiente linea metropolitana. Sono a disposizione molti autobus e tram, ottimamente collegati anche con la periferia. È sufficiente acquistare un biglietto ordinario da 1,90 euro per poter usufruire dei mezzi per 90 minuti. Località di grande richiamo turistico, Torino offre diverse tipologie di alloggi, dagli hotel di lusso ai bed & breakfast, fino agli ostelli.

Come arrivare a Torino dalle principali città italiane

Le persone che giungeranno in treno da Milano o Roma per l’Eurovision potranno scendere alla stazione di Porta Nuova e affidarsi alla linea 4 degli autobus. Da Milano, il viaggio in treno avrà una durata compresa tra 1 e 2 ore, con tratte servite da Frecciarossa, Trenitalia e Italo. Il costo, a seconda dei casi, varierà tra i 13 e i 36 euro. Se dalla stazione di Porta Susa è la linea 10 a condurre a destinazione, le linee 14 e 63 servono la stazione Lingotto. Dal centro di Torino, invece, i riferimenti sono le linee 4, 10, 17 e 63.

Partendo da Roma, i circa 520 km di distanza da Torino potranno essere coperti in autobus o in treno. Nel primo caso, affidandosi a Omio i prezzi si aggirano sui 45 euro, con viaggi di una durata minima di 9 ore e 30 minuti. Con il treno da Roma a Torino il tragitto richiederà almeno 4 ore e 45 minuti, per un costo minimo di 55 euro. Optando per l’aereo, i tempi medi di percorrenza si attestano sui 75 minuti, e i prezzi sui 200 euro. Arrivando a Torino via aerea, l’aeroporto di Torino Caselle propone bus in grado di assicurare corse giornaliere dalle 6 del mattino alle 24. La durata del viaggio è di circa 45 minuti, per un costo di 6,50 euro.