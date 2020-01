Eurostat, Italia al top con 4,2 milioni di occupati

È di circa 4,2 milioni di addetti il volume complessivo di posti di lavoro diretti e dell’indotto legato al settore turistico in Italia, una cifra che la pone ai vertici in Europa per numero di occupati nel comparto dei viaggi, delle vacanze e dell’ospitalità secondo l’ultimo report di Eurostat.

Viva la soddisfazione espressa dalla sottosegretaria del Mibact, Lorenza Bonaccorsi: «Sono dati straordinari quelli diffusi dall’Eurostat riguardo l’occupazione nel turismo nei vari Paesi europei. Lo diciamo da tempo: questo settore deve consolidarsi sempre più come asset strategico in Italia. Non dobbiamo mai dimenticare che, considerato anche l’indotto, il turismo contribuisce al 13% del Pil del Paese. Si pensi alla molteplicità dei settori dell’economia coinvolti, che vanno anche oltre la ricettività e la ristorazione».

«I dati di Eurostat confermano una storia di successo su cui dobbiamo continuare a lavorare per aumentare la qualità, all’insegna di un turismo sostenibile che sappia essere vicino alle comunità e ridistribuire ricchezza ai territori», conclude la sottosegretaria del Mibact.