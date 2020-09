Eurostar e Thalys preparano la fusione entro il 2021

Gli operatori ferroviari europei ad alta velocità Eurostar e Thalys arriveranno a concludere una fusione societaria nel corso del 2021. Lo scrive il quotidiano francese La Tribune, a cui l’ha confermato il ceo di Thalys, Bertrand Gosselin.

La fusione, si legge, è stata proposta dall’operatore ferroviario statale francese Sncf lo scorso anno come un modo per fornire ai passeggeri “un viaggio più connesso ed ecologico” attraverso i network delle due società, distribuite tra Regno Unito, Francia, Belgio, Paesi Bassi e Germania. Il progetto, che a quel tempo si chiamava “Green Speed”, non è tramontato nonostante la pandemia, tanto che Gosselin ha confermato che andrà avanti il ​​prossimo anno nonostante le difficoltà incontrate da entrambi gli operatori in questi mesi.

Dal canto suo, Eurostar sta subendo i contraccolpi causati dalle politiche di quarantena di viaggio del Regno Unito, che sono attualmente in vigore per tutte le sue destinazioni da Londra St Pancras, e ha recentemente annunciato che non servirà destinazioni nel sud della Francia fino almeno al 2022.

Nel frattempo, Thalys sta affrontando gli effetti delle restrizioni in vigore a Parigi e in tutta la Francia. Tuttavia, ha detto Gosselin, la possibilità per i viaggiatori d’affari di continuare a spostarsi, ” ci ha spinto a prendere in considerazione il lancio di tariffe speciali per i clienti b2b”.