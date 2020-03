Europcar, programma per personale sanitario e rivenditori alimentari

Per favorire la mobilità del personale sanitario impegnato nell’emergenza coronavirus, Europcar Mobility Group lancia il programma Together. Il Gruppo lavora anche in partnership con i rivenditori di generi alimentari e con le agenzie di lavoro interinale; l’obiettivo è offrire un servizio di noleggio di veicoli commerciali leggeri con autista per contribuire a soddisfare la domanda di servizi logistici e di consegna in Paesi blindati o nei quali vigono severe misure di distanziamento sociale. Tutti i veicoli sono sottoposti a rigorose misure di pulizia e disinfezione tra un noleggio e l’altro.

Il programma Together sarà lanciato in tutta Europa, così come negli altri Paesi del mondo in cui Europcar Mobility Group opera. I brand di noleggio auto del Gruppo – Europcar, Goldcar e InterRent – ma anche GoCar, brand di car sharing, offriranno al personale sanitario soluzioni di mobilità addizionali e diverse possibilità di trasporto. Il servizio è stato lanciato ufficialmente in Francia il 25 marzo, per essere progressivamente esteso ad altri Paesi.

Per prenotare un veicolo, il personale sanitario potrà contattare alcune selezionate stazioni o i call center dei diversi Paesi. Inoltre, visto che i servizi logistici e di consegna si trovano ad affrontare una domanda senza precedenti, Europcar Mobility Group collaborerà con i rivenditori al dettaglio di prodotti alimentari e con le società specializzate nel recruitment di lavoratori interinali, per fornire piccoli furgoni e veicoli commerciali leggeri con autista. Tavoli di lavoro sono già in aperti in Francia e in Germania.

«Come Mobility Service Company, il nostro Gruppo opera sul mercato da più di 70 anni offrendo servizi a privati e ad aziende sia locali che internazionali. In questo periodo faremo tutto il possibile per continuare a perseguire la nostra mission e per trovare soluzioni che ci consentiranno di uscire da questa crisi senza precedenti – dichiara Caroline Parot, chairwoman di Europcar Mobility Group – La soluzione è nelle mani di diversi attori economici: siamo convinti che solo lavorando insieme saremo in grado di fornire risposte adeguate nell’interesse generale. Colgo l’occasione per ringraziare calorosamente tutto il nostro staff all’opera nei diversi Paesi. Stanno dimostrando uno straordinario livello di impegno e dedizione in questo difficile momento».

SERVIZI AGGIUNTIVI IN ITALIA. Europcar Mobility Group mette a disposizione del personale sanitario e delle forze dell’ordine in Italia 500 vetture a tariffe convenienti per gestire i propri spostamenti. Tutti i veicoli saranno soggetti a rigorose misure di pulizia e disinfezione dopo ogni noleggio. Sarà inoltre garantita una politica di “contatto zero” con i dipendenti di Europcar Mobility Group nei vari uffici di noleggio.

«In un momento in cui ci troviamo a vivere una crisi senza precedenti, sentiamo di svolgere un ruolo essenziale nel nostro Paese: contribuire alla mobilità sicura di tutte le persone che ogni giorno sono chiamate a lavorare in prima linea nell’emergenza Covid-19, facilitandone gli spostamenti – afferma Stefano Gargiulo, managing director di Europcar Mobility Group Italy – Come leader nel panorama della mobilità a livello internazionale, il nostro Gruppo continuerà, soprattutto in un periodo delicato come quello che stiamo affrontando, a garantire il livello di qualità e di sicurezza che da sempre ci contraddistinguono».