Europcar, partnership con la canadese Routes Car Rental

Partnership strategica di Europcar Mobility Group con Routes, una delle principali aziende di noleggio auto in Canada. Grazie a questo accordo, operativo dal 30 settembre scorso, i clienti Routes potranno accedere ai servizi di noleggio auto Europcar dal sito web o direttamente presso le stazioni Europcar; potranno inoltre prenotare pacchetti all inclusive al di fuori del Canada attraverso il network mondiale Europcar.

Allo stesso modo i clienti Europcar avranno accesso ai servizi di Routes attraverso il sito web di Europcar o direttamente presso le stazioni Routes e potranno noleggiare un’auto con Routes quando si recheranno in Canada.

Routes Car Rental, con sede a Toronto, Canada, opera con una flotta di oltre 6.000 veicoli di tutte le categorie e serve 250.000 clienti all’anno. È presente in nove grandi aeroporti del Canada e degli Stati Uniti con oltre 350 dipendenti. La compagnia ha in programma un’ulteriore espansione, con l’apertura di nuove sedi a Montreal e a Denver entro dicembre 2020.

Per favorire questa espansione, mantenendo al contempo gli stessi standard di servizio, Routes ha creato una solida rete di supporto basata in India che fornisce servizi It, un team di assistenza clienti dedicato e un call center, tutti operativi h24.

Europcar Mobility Group, tra i brand più popolari nel segmento rent, è attivo in più 140 Paesi e serve oltre 9 milioni di clienti con la sua rete composta da 3.500 uffici di noleggio in tutto il mondo, inclusi quelli interamente di proprietà e quelli gestiti da franchisee o partner.

Per Fabrizio Ruggiero, deputy ceo Europcar Mobility Group: «Noi e Routes abbiamo la stessa idea di qualità del servizio da offrire ai nostri clienti. Cercavamo un partner chiave in Canada, diventato una delle principali destinazioni di viaggio, per poter completare la nostra rete mondiale di alleanze e partnership. Ora siamo ansiosi di iniziare a lavorare insieme, per preparare le nostre aziende al futuro».