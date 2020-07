Europcar Mobility Group Italy, trend positivo nel post lockdown

A due mesi dalla fine del lockdown, Europcar Mobility Group Italy registra segnali positivi che sembrano delineare l’inizio di una fase di ripresa per i suoi brand. Dopo 57 giorni segnati da un naturale calo delle prenotazioni in tutti i segmenti, Europcar è ormai operativo in Italia con oltre il 90% del network e vede crescere la propria domanda. Paragonando la prima settimana di luglio con quella della riapertura successiva al lockdown, il numero delle prenotazioni per noleggi in Italia risulta quadruplicato.

Il B2B ha visto una forte ripresa seppur con velocità diverse a seconda delle occasioni d’uso. Il mondo del pre leasing e delle assistenze ha registrato una netta accelerazione, portando gradualmente i volumi a livelli non lontani da quelli pre crisi, così come il mondo delle flotte e dei noleggi mid term, addirittura in crescita e che si configurano come un’alternativa di valore rispetto a soluzioni più vincolanti anche in termini di durata.

Diverso lo scenario del business travel, caratterizzato da una ripresa più graduale, influenzata dall’utilizzo dello smart working che dovrebbe protrarsi ancora qualche mese.

Anche il segmento leisure – il più impattato dalla crisi – sta mostrando i primi segnali di ripresa, seppure lenta e graduale. La domanda di noleggi privati – quasi interamente domestica – è legata all’esigenza delle persone di spostarsi in città o nelle aree extraurbane, non ancora a quella di raggiungere i luoghi di vacanza.

Segnali positivi per la domanda turistica arrivano però dal sito web, che vede gradualmente aumentare il numero delle visite. Raffrontando la prima settimana di luglio con prima del post lockdown, le sessioni di visita risultano quintuplicate; contemporaneamente il decremento rispetto allo scorso anno si riduce di ben 50 punti percentuali.

Le ricerche si concentrano nelle regioni caratterizzate dai maggiori flussi turistici come Puglia, Sardegna e Sicilia. I visitatori sono soprattutto italiani, ma nelle ultime settimane è diventato consistente il numero di utenti francesi, tedeschi e del Regno Unito. Le visite al sito italiano effettuate da utenti stranieri rappresentano il 32% del totale. Anche i dati di Google Trends sembrano indicare una possibile ripresa del turismo incoming nei mesi estivi.

Positivi anche i risultati di Ubeeqo – società di car sharing a postazioni fisse del Gruppo – che nell’ultima settimana ha registrato a Milano un incremento nel numero di noleggi del 117% rispetto alla settimana di riattivazione del servizio, l’8 maggio.

Bene anche Goldcar per il noleggio low cost, che oggi in Italia conta 10 uffici nuovamente operativi dopo la chiusura durata fino all’8 giugno. Goldcar registra un consistente incremento dei noleggi in Italia, quasi quadruplicati week on week.

«Guardando ai risultati globali delle ultime settimane, siamo moderatamente soddisfatti dell’andamento positivo che stiamo registrando rispetto al lungo periodo di lockdown – dichiara Stefano Gargiulo, managing director di Europcar Mobility Group Italy – Ora siamo pronti a cogliere le nuove opportunità che si prospettano nel mercato della mobilità in Italia. Nonostante ciò, le prenotazioni sono ancora molto al di sotto del livello raggiunto lo scorso anno nello stesso periodo. La ripresa è ancora lenta e graduale soprattutto a causa di domanda leisure fortemente influenzata dall’indecisione dei clienti e dall’elevato numero di prenotazioni last minute».