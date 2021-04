Europcar Mobility Group, accordo con il Gruppo Stellantis













Arriva un nuovo tassello nel programma “Connected Vehicles” di Europcar Mobility Group: la partnership strategica con Free2move – Gruppo Stellantis, che darà accesso diretto ai dati dei veicoli. L’accordo punta a migliorare la customer experience e la gestione ottimizzata della flotta.

Dopo le partnership con Telefonica e Geotab a ottobre 2020, entra a far parte del programma anche Free2Move, con l’obiettivo di semplificare l’accesso ai dati dei veicoli Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall, DS Automobiles e presto altri marchi Stellantis. Free2Move infatti fornirà a Europcar Mobility Group un accesso diretto alla telemetria dei veicoli con dati come geolocalizzazione, livello di carburante, chilometraggio e avvisi di manutenzione, in conformità con le normative sulla privacy.

Questi dati saranno elaborati per contribuire a migliorare la customer experience e a ottimizzare i processi interni, come la gestione dell’inventario della flotta, la consegna e il ritiro dei veicoli, la manutenzione e altro.

Commenta Olivier Baldassari, Europcar Mobility Group chief countries & operations officer: «La nostra ambizione è di avere in flotta il 100% dei veicoli connessi entro il 2023».