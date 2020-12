Europcar lancia le soluzioni flessibili long term per le aziende

La prima ondata della pandemia Covid-19 ha messo a dura prova molte aziende in Europa. Adesso la sfida è puntare a una nuova normalità, pur se influenzata da virus e restrizioni, per tenere a galla il proprio business nonostante la domanda fluttuante. Per questo, Europcar Mobility Group dedica alle aziende l’offerta flessibile Long-Term Solutions, in risposta al momento difficile.

Invece di impegnarsi con contratti di durata maggiore o ricorrere all’acquisto delle vetture, con i pacchetti Europcar le aziende possono ritirare i veicoli quando ne hanno bisogno e tenerli solo per il tempo necessario. Il cliente attiva il contratto in pochi giorni, può pagare con carta di credito, ha sempre a disposizione mezzi nuovi e può interrompere il contratto in qualsiasi momento.

Long-Term Solutions Europcar offre scelta di auto e furgoni, oltre a diverse opzioni di chilometraggio. La manutenzione è inclusa nella tariffa e il prezzo mensile è fisso. Le aziende scelgono la durata che meglio si adatta alle loro esigenze e possono restituire i mezzi in anticipo per far fronte a un ridotto fabbisogno o per tenere sotto controllo la situazione finanziaria.

«Per la grande maggioranza delle aziende, gli ultimi mesi sono stati estremamente difficili – dice Lluis Figueras, professional service line group director – Ora hanno bisogno della massima flessibilità per adattarsi a un futuro ancora incerto. Per questo ci siamo concentrati sullo sviluppo di Long-Term Solutions, l’offerta che prevede una gamma di soluzioni flessibili e personalizzate per il noleggio di auto e veicoli commerciali leggeri che aiuta le aziende ad adattarsi a una domanda variabile. Naturalmente, per fronteggiare l’emergenza Covid-19, abbiamo potenziato le misure igieniche così da garantire alle aziende e ai professionisti massima sicurezza».

In Italia l’offerta Long-Term Solutions per le aziende prevede due pacchetti: Flex e Flex+. La seconda formula, con una durata del noleggio di almeno 3 mesi, garantisce massima flessibilità e nessun vincolo in caso di restituzione anticipata dei mezzi; la formula Flex, invece, a fronte di un impegno minimo di 9 mesi, permette anche di risparmiare sui costi.

«I nostri veicoli possono essere ritirati presso le filiali in Francia, Belgio, Germania, Italia, Irlanda, Spagna, Portogallo e Regno Unito, e a partire dai prossimi mesi anche in altri Paesi – aggiunge José Blanco, group sales director – Con Long-Term Solutions le aziende hanno a disposizione la massima flessibilità e possono pagare con carta di credito. Long-Term Solutions è in linea con il nostro obiettivo di Gruppo, ovvero offrire alternative convenienti al possesso di veicoli, e ci consente di servire tanto le aziende locali che quelle internazionali».