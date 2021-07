Europa World, viaggi di nozze, fly & drive e combinati trainano le vendite













L’Europa ha iniziato a dare segnali di ripresa post Covid, complice anche l’entrata in vigore del Green Pass che facilita gli spostamenti in area Schengen. È questa la tendenza registrata da Europa World, brand parte di Quality Group che rileva un aumento delle prenotazioni e delle richieste soprattutto per quelle destinazioni che per prime sono riuscite a contenere la pandemia.

«Anche se permangono situazioni di incertezza in alcune località europee, iniziamo ad avere un pò di ossigeno, grazie soprattutto al traino di mete quali Portogallo, Spagna e Grecia che hanno saputo gestire al meglio l’andamento pandemico. I numeri sono ancora lontani da quelli registrati nel 2019 ma l’andamento è positivo e ci auguriamo che percorra livelli di crescita sempre più elevati», ha dichiarato Daniela Fecchio, titolare Europa World.

Tra i format di viaggio più richiesti Europa World parla soprattutto di viaggi di nozze e fly & drive che abbina tour a soggiorni mare e a seguire i combinati tra più isole di Portogallo, Spagna e Grecia. Per anticipare e soddisfare le richieste della clientela, l’operatore negli ultimi mesi ha rinnovato e ampliato la sua offerta integrando la programmazione, specializzata da sempre in viaggi culturali, con un’ampia selezione di prodotto mare.

«Abbiamo picchi di prenotazioni per Azzorre e Madeira con Porto Santo ma anche per Costa Brava, Canarie e Baleari e la Grecia classica viene scelta in abbinamento a combinati anche su più isole», ha proseguito Fecchio.