Europa e Usa trainano la ripresa globale: il report Wtm-ForwardKeys













La voglia di viaggiare è sempre più forte e il trasporto aereo nel mondo nella stagione estiva sta per raggiungere il 65% dei livelli pre pandemia: è quanto tracciato dal Travel Outlook Report 2022 dell’estate prodotto da World Travel Market London (Wtm) e dalla società di analisi ForwardKeys.

Il rapporto estivo rivela che l’attuale entusiasmo per viaggiare all’estero è così forte che il consistente aumento delle tariffe aeree non ha comunque attenuato la domanda, nonostante anche il caso cacnellazioni e i disagi aeroportuali che stanno interessando soprattutto l’Europa.

A esempio, la tariffa media dagli Stati Uniti all’Europa, aumentata di oltre il +35% tra gennaio e maggio, non ha rallentato il trend delle prenotazioni. Il rapporto rivela inoltre che la destinazione Europa ha assistito alla più grande ripresa del turismo, registrando un miglioramento di 16 punti percentuali, e registra ora i più alti volumi complessivi di arrivi turistici dal mondo. E nella regione europea è stata certificata anche la tendenza diffusa delle destinazioni balneari a riprendersi più rapidamente, in termini di arrivi e introiti, rispetto alle mete urbane, dalle grandi città ai piccoli borghi.

A quella che viene definita una vera e propria rinascita dei viaggi di piacere in tutto il mondo durante il terzo trimestre di quest’anno (luglio, agosto e settembre) gli operatori si augurano di aggregare anche le perfomance attese per i viaggi di fine anno che saranno monitorate dalla seconda edizione del Travel Outlook 2022 che verrà presentato in occasione del World Travel Market London, che si terrà all’ExCeL dal 7 al 9 novembre 2022. Sarà un monitoraggio sulle prospettive di viaggio di fine anno per fornire ai partecipanti al Wtm le ultime tendenze e le previsioni dettagliate basate sulle prenotazioni di compagnie aeree e agenzie di viaggio.

Così come risultano promettenti le prospettive per i viaggi estivi in ​​Africa e in Medio Oriente, che secondo gli analisti di Forwardkeys sono dovute a diversi fattori. Molti aeroporti del Medio Oriente sono infatti hub per i viaggi tra l’Asia del Pacifico e l’Europa, quindi il Medio Oriente sta beneficiando del rilancio dei viaggi intercontinentali, in particolare spinto dai viaggiatori che tornano nei paesi asiatici per visitare amici e parenti.

Secondo il Travel Outlook i due paesi che guidano la ripresa dei viaggi estivi in ​​Africa, Nigeria (+14%) e Ghana (+8%), non sono sulla mappa turistica tradizionale, ma hanno diaspore significative in Europa e Nord America. La forte performance di queste nazioni può essere attribuita alla domanda repressa da parte degli espatriati di visitare amici e parenti a casa. Tuttavia, i viaggi verso e all’interno della regione dell’Asia del Pacifico si stanno riprendendo più lentamente, a causa delle restrizioni di viaggio più severe dovute al Covid-19 che restano in vigore più a lungo.

Per Juliette Losardo, exhibition director del World Travel Market London: «È incoraggiante vedere i risultati del Travel Outlook Report e come i mercati di tutto il mondo si stanno riprendendo già da quest’estate. Sarà interessante vedere come questi risultati si svilupperanno in inverno con la versione aggiornata da ForwardKeys di questa ricerca esclusiva. Questi rapporti si basano su dati solidi, provenienti da compagnie aeree e agenzie di viaggio, che forniscono ai dirigenti del settore informazioni chiare su quali regioni e quali settori stanno riprendendo con forza, nonché informazioni sulle tendenze post-pandemia e sul comportamento dei consumatori. E il Wtm London fornirà una piattaforma per esperti di tutto il mondo per discutere le questioni chiave che interessano il settore dei viaggi e offrirà un’opportunità senza precedenti per costruire quegli importanti collegamenti commerciali per il 2023 e oltre».