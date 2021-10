Europ Assistance spinge sulle polizze Covid e la One Time Password













Europ Assistance Italia torna al Ttg di Rimini e mette al centro sicurezza e innovazione, pilastri su cui la compagnia assicurativa ha concentrato tutte le sue forze in questi due anni di incertezza.

Europ presenta al mercato una serie di coperture assicurative arricchite e tagliate su misura per coprire anche le problematiche legate al Covid e per viaggiare in tutto il mondo. Ma oltre alle polizze e alla sicurezza, a Rimini la compagnia porta la firma elettronica One Time Password, che consente al cliente di apporre le proprie firme su documenti elettronici tramite il proprio cellulare o pc, e molto altro ancora.

Alla fiera di Rimini, Europ è al Padiglione A3, Stand 035: presente il chief travel officer Italia, Massimiliano Sibilio.