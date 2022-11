Europ Assistance segna il +25% sulle vendite del 2019

Dopo due anni di continui cambiamenti, Europ Assistance tira le somme di un mercato profondamente diverso, caratterizzato da nuove sfide, instabilità e mutate esigenze dei clienti. «Il 2022 è stato un grande anno per noi, il migliore della nostra storia, con un +25% rispetto al 2019, che era già stato un anno record. Il successo si deve anche alla strategia scelta – ha detto Massimiliano Sibilio, chief travel officer Europ Assistance – oltre alle agenzie di viaggi e i tour operator con cui abbiamo sempre lavorato molto, abbiamo infatti creato delle verticali di offerta per l’home rental e gli hotel».

L’idea è, infatti, quella di presidiare ogni settore, calibrando continuamente l’offerta per garantire massima copertura e assistenza sanitaria. Ma quando il mercato diventa così instabile come si fa? «Nel 2023 avremo delle variabili esterne che impatteranno su quello che succederà – ha continuato Sibilio – La guerra, che se si espande può avere ripercussioni sui flussi turistici ad esempio in termini di chiusura dello spazio aereo. E poi il trasporto aereo, che speriamo non faccia più scherzi, e l’inflazione, che vedremo come si ripercuoterà sui costi di aerei e strutture alberghiere. Soprattutto in un momento in cui queste ultime già fanno fatica per l’aumento del prezzo dell’energia e dei costi fissi. Sono tutte voci che avranno un loro effetto sulle vacanze, anche se oggi la voglia di viaggi è così alta che non rallenta il risultato, con una stagione che è andata sempre al massimo».

Questo nonostante l’estate sia stata altamente problematica sotto il profilo del trasporto aereo, tra bagagli danneggiati e smarriti, voli cancellati. Tutti aspetti che si sono tradotti nel dover realizzare molti aerei sanitari in caso di emergenza, perché era difficile trovare posto su quelli di linea. «Abbiamo dovuto fare tantissimi voli – ha spiegato il chief travel officer – Il che per noi è un costo importante, che sosteniamo interamente perché rientra nella nostra assistenza, aspetto particolarmente riconosciuto dalle agenzie che lavorano con noi. Il mondo delle agenzie è uscito con le ossa rotte da questo biennio, che ha portato ad un minor numero di agenzie ed una fortissima competizione su questo canale. Lavoriamo con circa 2500-3000 agenzie e abbiamo più o meno il 30% del mercato, una quota che consente un’analisi del comparto realistica. C’è stata una grossa crescita dei prodotti per l’organizzazione dei viaggi e siamo contenti che le adv abbiano ripreso con ritmo questa attività. Cerchiamo di essere presenti per loro, presidiando il territorio e con il nostro portale loro dedicato che rende ancora più veloce l’emissione dei prodotti. Per noi la presenza a lungo andare premia sempre».

Ecco quindi che a breve ripartiranno i roadshow di Europ Assistance in tutta Italia, con un paio di tappe al nord, due al centro e altre due al sud.