Europ Assistance lancia la polizza su misura per i viaggi in Europa













Europ Assistance Italia scommette sulla ripresa dei viaggi internazionali e lancia Viaggi Europa, una soluzione su misura e completa per chi sceglie una meta europea per le prossime vacanze. «La voglia di viaggiare è tanta e non si limita più alle sole destinazioni italiane – afferma Massimiliano Sibilio, chief travel officer di Europ Assistance Italia. “Gli italiani tornano infatti a scegliere anche mete europee per le prossime vacanze, ma con una nuova consapevolezza e attenzione alla sicurezza. Proprio per rispondere a queste esigenze abbiamo realizzato Viaggi Europa, una soluzione su misura per coloro che vogliono riprendere a viaggiare nei Paesi europei in totale tranquillità».

Secondo i recenti dati diffusi dal 20° Barometro Vacanze di Europ Assistance in collaborazione con Ipsos, grazie all’allentamento dello stato di emergenza, il numero di italiani che entro settembre intraprenderà un viaggio aumenterà del +6%, rispetto al 2019 (pre-pandemia). Le destinazioni saranno anche oltre confine, tra le mete preferite ritroviamo Spagna, Francia e Grecia.

Per chi viaggia in Europa esiste la Team, la Tessera Europea Assicurazione Malattia, che consente ai cittadini dell’Unione Europea di accedere più agevolmente alle cure mediche durante un soggiorno in Europa. Però la copertura ha i suoi limiti e non garantisce sempre assistenza sanitaria gratuita e completa. Per esempio, sono sempre esclusi il rimpatrio sanitario e il trasferimento in altre strutture mediche, le spese di ricerca e di soccorso e il trasferimento in altro stato per ricevere cure mediche. Inoltre, le cure in cliniche private non sono mai coperte.

Per rispondere a queste esigenze Europ Assistance Italia ha studiato una nuova soluzione per garantire protezione completa ai viaggiatori: Viaggi Europa include nella polizza: assistenza sanitaria in viaggio anche in videoconsulto con la piattaforma digitale MyClinic, assistenza ai familiari rimasti a casa, copertura del prolungamento del viaggio in caso di malattia, Covid-19 incluso, Infoline Covid per viaggiare sicuri, pagamento diretto delle spese mediche anche per Covid-19, malattie croniche e preesistenti comprese.

Disponibili, inoltre, una serie di integrazioni per personalizzare la polizza: Covid Protection, indennizzo in caso di prolungamento del soggiorno causa Covid-19 e rimborso del tampone effettuato al rientro del viaggio, On the Road, l’assistenza stradale per chi sceglie di viaggiare in bici, moto, auto o camper, la copertura del Bagaglio e il pacchetto Sport.