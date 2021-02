Europ Assistance lancia Hotel Safety Program













Proseguono gli studi sul settore dell’ospitalità di Europ Assistance Italia, che dopo una delle sue ultime survey sui propri clienti ha comunicato come i dati evidenziamo che l’81% di chi sceglie il soggiorno in hotel pagherebbe un premium price per avere compresa la cancellazione fino al giorno prima della partenza, e quasi otto persone su 10 preferirebbero soggiornare in un albergo che abbia inclusa un’assistenza in caso di infezione o imprevisti legati al Covid-19.

Europ Assistance, per essere sempre al fianco dei propri clienti, e per rispondere ai nuovi bisogni dei viaggiatori, lancia Hotel Safety Program, un programma assicurativo che ha l’obiettivo di garantire agli ospiti un soggiorno sicuro e protetto.

L’offerta Hotel Safety Program prevede differenti soluzioni di copertura componibili tra loro: l’annullamento della prenotazione, l’assistenza sanitaria h24 con il rimborso delle spese mediche e la protezione del proprio soggiorno, con rimborso in caso di prolungamento o interruzione anticipata della permanenza in hotel. Tutte le garanzie, chiaramente, sono valide anche in caso di Covid-19.

«In un momento in cui il mondo del turismo sta vivendo dinamiche complesse e profondi cambiamenti dovuti alla pandemia da Covid-19, occorre pensare a soluzioni che rispondano ai nuovi bisogni degli operatori e dei loro clienti. In questo scenario cambiano le esigenze di viaggio ed Europ Assistance reinventa l’assistenza, prendendosi cura di chi viaggia e di chi ospita. Abbiamo così creato un nuovo prodotto innovativo pensato per le strutture alberghiere e i propri clienti, che dia sicurezza, protezione e che sia vantaggioso per entrambi», afferma Mauro Cucci, chief travel & personal officer di Europ Assistance Italia.