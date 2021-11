Europ Assistance Italia pronta per la ripartenza













Le soluzioni assicurative di Europ Assistance Italia sono il risultato di un’attenta analisi dei nuovi bisogni nati in questi ultimi 18 mesi, progettate per aiutare le persone a viaggiare in totale sicurezza e tranquillità, e sostenere e rilanciare il mercato del turismo. Prodotti assicurativi arricchiti e tagliati su misura per viaggiare in tutto il mondo e per coprire anche le problematiche legate al Covid19.

La gamma di offerta propone coperture sanitarie ideali per chi vuole partire senza il timore di imprevisti, come Travel Protection e Travel Protection Top. La prima ottimale per i viaggi di medio e corto raggio, copre anche le malattie preesistenti ed è personalizzabile con bagaglio, RC e Indennizzo per infortuni in viaggio; la seconda con massimale delle spese mediche illimitato è adatta ai viaggi di lungo raggio, come USA e Canada, e include le malattie preesistenti e croniche. Entrambe le soluzioni hanno prolungamento del soggiorno illimitato anche in caso di malattia da Covid 19, assistenza sanitaria h24 valida in tutto il mondo e accesso a MyClinic, la piattaforma digitale per avere un medico sempre a portata di mano anche in videoconsulto.

Per assicurare il valore del viaggio in caso di cancellazione si può scegliere tra Cancellation, che presenta il miglior tasso sul mercato, e Cancellation Top, che annovera tra i suoi plus la copertura garantita anche nei casi di malattie croniche e preesistenti e la possibilità di acquistare la polizza fino a 72 ore dalla prenotazione del viaggio. Ovviamente entrambe le soluzioni sono valide anche in caso di contagio da Covid-19.

E per la prossima stagione sulla neve, ormai alle porte, la polizza Sci Noproblem garantisce una copertura completa con assistenza medica h24, rimborso spese mediche in caso d’infortunio, responsabilità civile in caso di danni a terzi fino a 250.000 €. Sono inclusi anche rimborso ski pass, lezioni di sci e noleggio attrezzatura.

Con la pandemia è cresciuta la consapevolezza dell’importanza di avere una copertura quando si è in viaggio. Europ Assistance risponde a pieno titolo grazie alla sua offerta completa che vanta una Centrale Operativa attiva h24 certificata Struttura Sanitaria.

Per informazioni scrivere a [email protected].