Europ Assistance estende la copertura Covid alle polizze per le adv













Viaggiare sicuri e protetti è, ad oggi, uno tra i bisogni più sentiti a seguito della pandemia. Per rispondere alle nuove esigenze, ed essere sempre al fianco dei propri clienti, Europ Assistance Italia ha incluso la copertura da Covid-19 nei prodotti dedicati alle agenzie di viaggi. Ovvero Travel Protection, Travel Protection Top e Cancellation Top.

Dopo l’adeguamento della passata stagione estiva della soluzione Cancellation Top, che ha incluso il Covid tra le cause di annullamento del proprio viaggio, anche le polizze Travel Protection e Travel Protection Top hanno subito un aggiornamento offrendo nelle prestazioni di assistenza e rimborso spese mediche la copertura dei casi legati al virus in corso.

Ma la continua innovazione dei prodotti Europ Assistance in ambito viaggi non si ferma qui. La compagnia sta, infatti, aggiornando l’intera gamma dei prodotti per renderli sempre più completi e attuali rispetto al contesto storico.