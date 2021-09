Eurochocolate 2021, sconti e incentivi per le agenzie di viaggi













Torna dal 15 al 24 0ttobre 2021, Eurochocolate, la storica manifestazione perugina dedicata al mondo del cioccolato, giunta alla sua 27esima edizione.

Quest’anno, l’evento si terrà indoor per ragioni di ordine sanitario, all’interno del Centro Fieristico Umbriafiere di Bastia Umbra (a poca distanza da Perugia e Assisi), anziché, come sempre stato, nel centro storico di Perugia. Per sottolineare il legame con quella che ogni anno a ottobre si trasforma in una vera e propria Capitale del Cioccolato, e che nel 2022 tornerà a ospitare la manifestazione, però, verrà comunque allestito un episodio simbolico in Piazza IV Novembre.

Il tema di quest’anno è ironicamente sintetizzato nel claim “Ne abbiamo piene le scatole”, per richiamare l’attenzione delle migliaia di appassionati che nel 2020 hanno dovuto rinunciare all’evento, ma anche per la scelta comunicativa e visual di una nuova tipologia di packaging per il cioccolato, appunto quello della scatola di latta.

I tre padiglioni di Umbriafiere, accoglieranno altrettante aree tematiche caratterizzate da importanti scenografie.

Nel padiglione Chocolate Experience verrà realizzato uno speciale spazio all’interno del quale sarà creato un percorso didattico che illustrerà a 360° la geografia e la storia del cacao fino ad arrivare all’intero processo di lavorazione delle fave e alla successiva trasformazione in prodotto finito in cioccolato; due aree didattiche saranno inoltre realizzate con l’allestimento di altrettanti palchi per ospitare esibizioni live, cooking show e masterclass guidate da maestri cioccolatieri e personaggi noti nel mondo TV/social legati al mondo della cucina/pasticceria.

Il padiglione Chocolate Show ospiterà uno degli Empori del Cioccolato più grandi d’Europa, con oltre 6.000 referenze, i più grandi Marchi del Cioccolato italiani ed internazionali.

Il padiglione Chocolate Funny fonde il cioccolato con la creatività: qui nascono giochi a tema, installazioni e laboratori creativi, tutti legati al tema del cioccolato.

Diverse le soluzioni studiate per le agenzie di viaggi che proporranno pacchetti e tour per gruppi, individuali e/o famiglie con inclusa la visita a Eurochocolate Indoor: innanzitutto, la possibilità di usufruire di uno sconto del 10% destinato ai gruppi organizzati, e incentivi da ritirare in loco per ciascun biglietto intero facente parte del gruppo, quali:

n. 1 casetta Choco in Casa con n. 8 cioccolatini dai gusti differenti;

con n. 8 cioccolatini dai gusti differenti; n. 10 Monete di Eurochocolate in cioccolato;

in cioccolato; Mix goloso assaggi dei prodotti degli sponsor di Eurochocolate Indoor.

Inoltre, organizzando un gruppo di almeno 40 persone si potrà ricevere uno sconto del 10% sul primo acquisto nell’Area Funny Chocolate di un prodotto a marchio Costruttori di Dolcezze, per il gruppo di visitatori, e si avrà anche diritto a ricevere un box- casetta Choco in Casa Maxi formato del valore di 49,90 euro, contenente i prodotti più rappresentativi del brand Costruttori di Dolcezze che potrà essere ritirata dal capogruppo in sede di evento. Le agenzie interessate potranno avere maggiori informazioni a questo link, e compilando il form nella pagina potranno essere ricontattate dalla segreteria organizzativa di Eurochocolate, che fornirà tutte le informazioni necessarie per l’acquisto dei biglietti e le agevolazioni disponibili.

La manifestazione, non sarà soltanto all’interno degli spazi di Umbriafiere: in collaborazione con il Comune di Bastia Umbra saranno numerosi gli appuntamenti creati ad hoc per l’evento che coinvolgeranno attività commerciali, le associazioni e la popolazione del territorio tramite iniziative, spettacoli, laboratori, attività sportive e tanto altro.

L’edizione 2021 di Eurochocolate vuole rappresentare un importante segnale di ripresa sia per il comparto produttivo afferente al mondo del cioccolato che per quello turistico, entrambi duramente penalizzati in questo ultimo anno.