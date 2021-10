Eurochocolate 2021, il successo del nuovo format indoor













Si è da poco concluso Eurochocolate 2021 nel nuovo format indoor, nato quest’anno dall’esigenza di mettere in scena un’edizione nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza previsti per il settore fieristico.

La kermesse si è svolta nei tre padiglioni di Umbriafiere a Bastia Umbra (Perugia) – facilmente raggiungibili grazie ai rapidi collegamenti viari – in 14.000 metri quadri, ricoperti di cacao e cioccolato nelle loro varie declinazioni.

Il pubblico si è lasciato guidare attraverso le tre coloratissime aree, la Chocolate Experience, il Chocolate Show e il Funny Chocolate, per un mix di intrattenimento, live show, degustazioni, laboratori e animazione. Un’ordinata invasione resa possibile anche grazie alla messa a punto di un controllo degli accessi basato sul ticketing.

Particolarmente apprezzato il padiglione dedicato alla Chocolate Experience, dove l’imponente statua alta 4 metri dello storico re azteco Montezuma, ha accolto i visitatori per guidarli in una vera e propria full immersion nel processo produttivo che, partendo dall’albero del cacao, arriva a deliziare i nostri palati con tavolette e praline al cioccolato: dalla ricostruzione di una piantagione alla riproduzione di una maxi cabossa, fino a toccare con mano la fermentazione ed essiccazione delle fave di cacao, per ritrovarsi, passando attraverso un vero container, nella sorprendente Fabbrica di Cioccolato.

Numerosi appuntamenti live, tra show cooking, laboratori e degustazioni, hanno animato i due palchi con un ricco programma al sapore di cacao e cioccolato in presenza di special guest ed esperti, tra cui nomi storici della pasticceria italiana e internazionale come Iginio Massari, Gino Fabbri, Ernst Knam, Frau Knam, Angela Simonelli, Sorelle Passera, Andrea Mainardi, Federico Fusca, Simone Finetti e Francesca Gambacorta.

Ricca la presenza in evento della Regione Umbria. In particolare, la “Comunicazione Istituzionale” ha dato il benvenuto a tutti i visitatori della kermesse proponendo due progetti per far conoscere i vantaggi dell’Europa nella vita delle persone: “Giovani Giornalisti per l’Europa”, finanziato dal Fondo Sociale Europeo (Fse) e realizzato con la collaborazione della Scuola di giornalismo di Perugia, e “Agenda Urbana”, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Fesr) e dal Fondo Sociale Europeo, con interventi che interessano le cinque città umbre di Città di Castello, Foligno, Perugia, Spoleto e Terni.

Inoltre, ad accogliere il pubblico all’ingresso di Umbriafiere, l’area Andiamo al Nocciòlo che ha riprodotto un vero noccioleto, realizzato in collaborazione con UmbraFlor, composto da 300 piante di nocciole di varie dimensioni.

Altra importante presenza quella firmata Regione Umbria Tourism – Por Fesr, uno spazio in cui i visitatori di Eurochocolate hanno potuto conoscere gli itinerari, i borghi e le bellezze che caratterizzano la regione. Oltre 2.000 le fotografie, dal titolo “Dimmi che sei in Umbria senza Dirmi che sei in Umbria”, scattate e stampate al momento tra gli sfondi della verde Umbria, con altrettante condivisioni di foto e video tramite gli hashtag #umbriatourism ed #eurochocolate. Nelle community social di Instagram e Tik Tok i golosi hanno raccontato perché venire Umbria, anche a Natale, con foto sulla slitta e video originali.

Sviluppumbria, Agenzia per lo Sviluppo economico della Regione Umbria, traccia un bilancio più che positivo della sua prima partecipazione e Eurochocolate 2021.

Grazie al coinvolgimento del Comune di Perugia, Eurochocolate è stata presente anche nella sua città natale dove tornerà protagonista nel 2022. In particolare, con l’area in piazza della Repubblica dedicata al Perugia Chocolate District: un percorso tra le eccellenze produttive del cioccolato umbro, proseguito presso le sedi delle aziende aderenti all’iniziativa Cioccolaterie Aperte.

Importanti i numeri registrati dalle aziende leader del mondo del cioccolato Perugina e Lindt.

Per quanto riguarda i numeri relativi alla comunicazione web e social dell’evento, emerge per il sito internet il superamento del milione di visualizzazioni dal primo ottobre, con oltre 100.000 visitatori unici nei 10 giorni della manifestazione e oltre 500.000 visualizzazioni. Passando ai social, nei 10 giorni di evento la pagina Facebook è cresciuta di circa 4.000 follower e sono state circa 4.000 le persone che si sono registrate a Eurochocolate, mentre i post hanno contato interazioni con oltre 50.000 account.

Eurochocolate 2021 è stato realizzato con il patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Perugia, Comune di Bastia Umbra e Camera di Commercio di Perugia.

Grazie alla partnership con Trenitalia, official green carrier di Eurochocolate, coloro che hanno deciso di raggiungere l’evento a bordo dei treni regionali hanno beneficiato di riduzioni sul biglietto di ingresso e di sconti negli stand, con un incremento di adesioni del 70% rispetto all’edizione 2019.