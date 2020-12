Eurail sconta i pass del 20% per chi viaggia nel 2021

Per le festività Eurail vuole dare ai viaggiatori un incentivo a guardare al 2021 con positività, sia che vogliano stare vicino a casa o che vogliano viaggiare in lungo e in largo.

Con la promozione di fine anno, i pass Eurail e Interrail saranno infatti scontati del 20%. I pass potranno essere utilizzati per viaggiare in Europa attraverso ben 33 Paesi entro 11 mesi dall’acquisto.

I pass mobile recentemente introdotti offrono il massimo della flessibilità. I viaggiatori possono scegliere la data di partenza in qualsiasi momento, entro 11 mesi dall’acquisto. Per chi vuole una prenotazione senza pensieri è possibile effettuare l’upgrade a Plus durante il periodo di validità dell’offerta per ottenere un pass rimborsabile al 100%.

A completare i piani di viaggio per il 2021, Generator Hostels, partner Eurail, offre uno sconto del 20% per i viaggiatori in possesso di un Pass Eurail o Interrail sull’alloggio in strutture Generator, in camere condivise o private.

Lo sconto si applica alle prenotazioni relative al 2021 effettuate entro il 31 dicembre 2020. Per accedere allo sconto basterà prenotare un Pass Eurail o Interrail online ed effettuare una prenotazione presso una struttura Generator, utilizzando il codice promozionale disponibile sulle pagine partner.