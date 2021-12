Eurail rinnova la piattaforma di distribuzione dei pass Interrail













Nuova performante piattaforma di distribuzione per Eurail, l’azienda che gestisce i pass Eurail e Interrail, che consente alle agenzie di viaggi e alle piattaforme online di vendere i pass ferroviari di Eurail in formato digitale.

Con i mobile Pass Eurail e Interrail viene infatti rilasciato un prodotto molto flessibile che permette di viaggiare in treno in ben 33 Paesi europei.

La nuova piattaforma di distribuzione di Eurail consente un’implementazione rapida e semplice, sia per le vendite online che per i punti vendita offline. I distributori possono infatti connettersi tramite una connessione Api o tramite il sistema di biglietteria Eurail (Ets) per gestire le vendite offline. Con la nuova piattaforma di distribuzione di Eurail, i fornitori di servizi tecnologici per il settore ferroviario possono unificare e aggregare facilmente i contenuti dei pass ferroviari nei propri sistemi.

Eurail ha introdotto i pass Eurail e Interrail in formato digitale nel 2020 con l’intento di offrire una maggiore flessibilità di viaggio. Questi pass permettono di viaggiare in 33 paesi europei con un unico biglietto utilizzando un numero illimitato di treni. Possono essere utilizzati fino a 11 mesi dopo la data di acquisto e consentono di scegliere con la massima flessibilità l’itinerario e la data di partenza. I titolari del pass gestiscono il loro viaggio in autonomia tramite l’app Rail Planner. Un altro vantaggio del pass è la politica flessibile su rimborsi e cambi che permette ai viaggiatori di modificare o posticipare il viaggio a un costo contenuto.

Per Silvia Festa, business and growth manager di Eurail: «In questo periodo, i viaggiatori chiedono prodotti di viaggio flessibili, che consentano di modificare i piani con semplicità anche all’ultimo minuto. I tour operator e le agenzie di viaggio fisiche e le Ota possono rispondere a questa esigenza proponendo i nostri pass ferroviari elettronici. Inoltre, la volontà di viaggiare in modo ecosostenibile e il lancio di diversi nuovi treni notturni in Europa hanno suscitato l’interesse per i viaggi in treno in un pubblico sempre più vasto. Gli operatori possono trarre vantaggio da questa tendenza vendendo i nostri Pass Eurail e Interrail, che si prestano anche alla vendita abbinata ad altri prodotti accessori per fornire pacchetti più allettanti ai clienti».