Euphemia in tour da Roma a Milano per incontrare le adv













Saranno Ancona, Milano e Roma le prime tre tappe del tour di Euphemia, network di consulenti di viaggio che fa parte di Lab Travel Group (partecipata dal Gruppo Gattinoni con 50 filiali in tutta Italia), per incontrare gli agenti della penisola e presentare il proprio modello di business che punta alla flessibilità e all’azzeramento dei costi fissi.

Ezio Barroero, presidente Lab Travel Group, spiega: «Oggi gli agenti di viaggi stanno attraversando un momento delicato, stretti tra la spinta delle Ota verso il consumatore e le politiche commerciali di alcuni tour operator che riducono le commissioni e guardano a loro volta alla vendita diretta. Noi continuiamo fermamente a credere nel loro ruolo: sono gli unici garanti della qualità e della sicurezza del prodotto per il cliente finale e gli unici in grado di fare la differenza rispetto all’omologazione industriale verso cui si sta orientando il mercato».

«Tutto il fatturato di Lab Travel Group dipende esclusivamente dalle vendite dei Personal Voyager – conclude Barroero – Quindi per noi è fondamentale supportarli e agevolarli. In questi due anni i nostri agenti hanno dimostrato grande resilienza, sviluppando nuovi prodotti e cogliendo tutte le opportunità possibili per soddisfare la domanda di viaggi dei loro clienti. Essere dalla parte dell’agente significa prima di tutto essere al servizio del suo ruolo di consulente: un’attività che passa dalla contrattualizzazione dei fornitori, senza alcuna imposizione di soluzioni standardizzate, preferenziali o alternative. È certamente difficile, ma è l’unico modo per crescere e i numeri ci stanno dando ragione».