Euphemia aderisce all’iniziativa del Museo Diffuso del Turismo













Proprio nei giorni in cui è arrivato il via libera ai musei per le regioni in zona gialla, Euphemia ha aderito all’iniziativa del Museo Diffuso del Turismo realizzando due spazi espositivi dedicati alla storia dei viaggi e delle vacanze a Torino e a Trieste.

Michela Chert, personal voyager Euphemia di Trieste dichiara: «Il nostro è uno spazio pensato per consentire ai viaggiatori di riappropriarsi della propria passione. Un modo per celebrare il turismo dopo tanti mesi di stop forzato, ma anche una riflessione sull’importanza del viaggio e della scoperta, bisogni primari dell’essere umano fin dall’antichità».

Il secondo spazio espositivo si trova a Torino e nasce dall’iniziativa della personal voyager Rita La Torre: l’esposizione, ancora in fase di allestimento, verrà realizzata nella filiale di Euphemia, situata tra via Del Carmine e via Carlo Allioni. Lo spazio museale raccoglierà cimeli dedicati alla storia turistica del capoluogo piemontese, con un focus sulle Olimpiadi Invernali del 2006: «Abbiamo sposato con entusiasmo questo progetto – commenta Rita La Torre – per valorizzare l’appeal turistico del capoluogo sabaudo, ricco di tesori culturali e naturalistici apprezzati anche dalle generazioni passate di turisti».