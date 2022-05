Euphemia abbatte i costi fissi e rilancia le adv













Nonostante i primi segnali di ripresa, i ricavi delle agenzie di viaggi stentano a decollare, ed Euphemia, marchio Lab Travel Group partecipato dal Gruppo Gattinoni, torna a riproporsi alla distribuzione organizzata ponendosi come soluzione “più leggera”, liberando gli agenti dai costi fissi e puntando sulla figura del Personal Voyager.

«Non è un mistero che il numero degli agenti di viaggi si sia ridotto almeno del 50% in questi ultimi 8-10 anni – dichiara Ezio Barroero, presidente Lab Travel Group – E la causa non è né il Covid né la guerra. Il cambiamento epocale di questi anni deriva in gran parte dall’ingresso di player internazionali che hanno investito immensi capitali in tecnologia e dalle scelte di operatori che, proponendo interfacce semplici da utilizzare e prodotti facili da prenotare, hanno piano piano portato a ridurre non solo il ruolo ma anche il senso stesso dell’intermediazione. Il risultato è un prodotto sempre più standardizzato, adatto a intercettare il mass-market, ma poco incline a rispondere alle esigenze della fascia di mercato altospendente e di tutti coloro che ancora apprezzano il valore aggiunto della consulenza garantita da un agente di viaggi».

In Euphemia, prosegue Barroero, «puntiamo proprio sull’agente di viaggi, perché crediamo che solo un professionista esperto e preparato, che ascolta e conosce perfettamente il suo cliente, i suoi gusti, i suoi hobby e addirittura le preferenze dei suoi figli, è in grado di individuare la migliore soluzione da proporre: nessuna piattaforma, nessuna intelligenza artificiale può raggiungere questo obiettivo».

«Con Euphemia – aggiunge Michele Zucchi, ad Lab Travel Group – ci rivolgiamo ad agenti che, oltre all’esperienza consolidata, hanno un portafoglio clienti e che vogliono tornare a fare quello che sanno fare meglio, liberandosi dalle incombenze legate alla gestione diretta del punto vendita. I nostri Personal Voyager possono altresì operare nelle filiali messe a disposizione da Euphemia senza alcun costo per loro. Al momento ne abbiamo una cinquantina sul territorio, concepite come spazi in coworking, ideali anche per incontrare clienti e fornitori».