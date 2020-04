Etoa lancia i webinar per affrontare l’emergenza Covid-19

Etoa ha organizzato quattro webinar inerenti all’emergenza Covid-19. Il primo degli incontri in videoconferenza si è già svolto ed è stato dedicato ai mercati di lingua tedesca, con interventi di t.o. tedeschi, austriaci e svizzeri che dibatteranno le strategie necessarie per affrontare l’emergenza operativa.

Seguirà, poi, il 17 aprile, il webinar coordinato dal segretario generale di Etoa, Tim Fairhurst, dedicato al mercato francese. Il webinar del 21 aprile, invece, avrà il coordinamento del direttore di Etoa Tom Jenkins e riguarderà lo scenario nel mondo dei viaggi del mercato Usa in uscita verso i Paesi europei, con rappresentanti del tour operating statunitense.

L’ultimo webinar, in agenda il 22 aprile, prevede l’analisi dei mercati nord europei e dei Paesi Baltici e verrà coordinato da Sofie Jensen, head of operations and destination Engagement di Etoa.

Per maggiori informazioni e iscrizioni ai webinar è possibile consultare direttamente il sito ufficiale di Etoa.