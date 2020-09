Etoa, il Global European Marketplace si farà online

Dopo il successo di City Fair, organizzato a luglio, anche l’evento faro di Etoa, The Global European Marketplace, si sposta online per l’edizione 2020, che quest’anno si terrà il 30 ottobre.

The Global European Marketplace è diventato il più grande workshop turistico europeo nel suo genere, attirando centinaia di acquirenti e fornitori commerciali che fanno affari con decine di migliaia di appuntamenti abbinati preimpostati. L’evento interamente online di quest’anno, che consentirà agli acquirenti di partecipare da tutto il mondo, vedrà la presenza non solo dei buyer europei, ma anche di quelli di Cina, Giappone e Nord America.

Grazie al sistema di gestione degli appuntamenti di Etoa, Celestina, già utilizzato lo scorso luglio, all’evento potranno partecipare contemporaneamente più di due persone per ciascuna azienda.

«Niente può sostituire l’interazione e gli incontri casuali che si ottengono in un incontro reale. Il turismo si basa sulla validità delle esperienze dal vivo. Le esperienze di massa dal vivo non sono realizzabili nella situazione attuale. Attendiamo con ansia il momento in cui tali eventi possono aver luogo, ma ciò che offriamo online è di valore unico. E può essere fatto senza che nessuno dei giocatori debba sostenere il tempo o il costo del viaggio a Londra», ha detto Tom Jenkins, ceo di Etoa.

«C’è molto da discutere. Il 2020 andrà giù come Annus Horribilis del settore. Ma è in tali circostanze che gli intermediari aggiungono valore: aiutano a vendere quando le vendite sono difficili. Il 2021 sarà un anno di ripresa: una quota enorme dei clienti che hanno dovuto recedere è stata riprogrammata all’anno prossimo. E il 2022 – per il quale The Global European Marketplace è l’inizio del processo di pianificazione – sarà l’anno dei veri ritorni di volume. Tutti i sondaggi che abbiamo condotto indicano che il desiderio di andare in vacanza in Europa rimane più forte che mai sia nei mercati europei che in quelli di origine».