Etoa consolida l’accordo con New Deal Europe per il turismo nei Balcani













Una alleanza per assicurare uno sviluppo turistico sostenibile nell’Europa orientale, compresa tutta l’area balcanica: è questa la missione della partnership di Etoa(European Tour Operator Association) con New Deal Europe, l’organismo che raggruppa operatori e società della filiera turistica del sud-est europeo che si è consolidata in questi primi mesi del 2022. Per Tom Jenkins, ceo dell’associazione: «L’Europa sudorientale, in particolare la regione dei Balcani, prima della pandemia, rappresentava una delle destinazioni in più rapida crescita per i visitatori in entrata. Ogni anno stavamo assistendo a un aumento di interesse per ciò che sembrava essere sconosciuto e quindi poco visitato. Oggi, dopo due anni di stop, presenta ancora un potenziale enorme. Poche altre aree combinano un mix di storia con una ricchezza di risorse naturali incontaminate».

L’attuale clima di rinascita per tutto il settore turistico-ricettivo dell’area, con segnali promettenti riguardo alla Domanda in tutta la regione, rappresenta un’enorme opportunità per gli intermediari. I membri dell’Etoa, che vendono l’Europa come destinazione in tutto il mondo, secondo i vertici delle due organizzazioni, sono in grado di trasformare questo potenziale manifesto in affari reali. non a caso, in questi ultimi due mesil’associazione ha acquisito 18 nuovi membri appartenenti all’area dell’Europa orientale, a dimostrazione dell’efficacia di questa alleanza.

Infatti Robert Dee, direttore e Co-fondatore di New Deal Europe ha commentato: «Collaborare con Etoa, un’organizzazione con una storia di promozione del turismo in Europa, diventa per noi un passaggio strategico. La regione balcanica copre 12 paesi dalla Slovenia alla Grecia e offre tutto per il viaggiatore del 21° secolo. Dagli hotel di lusso e dalle spiagge incontaminate per allontanarsi da tutte le pause di attività, c’è qualcosa per tutti. L’appartenenza a Etoa promuoverà la regione e offrirà una crescita sostenibile. I nostri partner nella regione non vedono l’ora di lavorare con i suoi membri mentre continua a fare campagna per un quadro legislativo equo e costruttivo per il turismo in Europa.»