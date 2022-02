Etnia Travel Concept riprende con l’attività formativa













Riprende l’attività Travel Academy di Etnia Travel Concept. Il marchio, sempre più riconosciuto dalle agenzie di viaggi, viene associato a eventi, formazione e fam trip a loro dedicati.

Dopo lo stop forzato a causa del Covid-19, già tra novembre e dicembre era stato proposto un fam trip a Zanzibar in stile “vivi local”, con successo e partecipazione da parte degli agenti; oltre ai primi eventi in presenza, a settembre in collaborazione con Wow Ungheria, a ottobre con l’ente per il turismo delle Filippine e a dicembre, organizzato sui due giorni, dedicato al marchio My Cruise.

Ora, per il 2022 c’è un fitto calendario di appuntamenti. Proprio in questi giorni, 14 agenti di viaggi stanno scoprendo le meraviglie della Tanzania, con un fam trip sviluppato tra safari e conoscenza delle popolazioni indigene locali.

Ad aprile sarà la volta delle Seychelles, con un fam-trip di 9 notti dedicati alle tre isole principali (Mahè, Praslin e La Digue), e un programma articolato di visite e attività.

È già programmato anche un fam trip per ottobre, alla scoperta di Cuba. Anche in questo caso sarà un viaggio in stile vivi local, che darà agli agenti la possibilità di addentrarsi nello spirito cubano. Altri due fam sono in fase di programmazione e saranno definiti a breve.

Per quanto riguarda gli eventi in presenza, Etnia Travel Academy ha previsto una mattinata di formazione sulla programmazione di My Italian Experience, il 25 febbraio presso il MooM di Olgiate Olona (Va). Altre giornate formative firmate Etnia sono in fase di definizione.