Etnia Travel Concept lancia il progetto My Real Estate a Zanzibar













Etnia Travel Concept continua il suo processo di sviluppo nonostante le violente ripercussioni della pandemia sul mondo del turismo.

Dopo l’ampliamento di prodotto, l’introduzione nello staff di nuovi product manager e una riorganizzazione generale dell’azienda, infatti, l’operatore grazie all’ufficio di Zanzibar, gestito da Raffaella Dinon, e alla collaborazione di Holiday Go Ltd, ha dato il via al progetto My Real Estate by Etnia Travel Concept.

“Abbiamo iniziato a proporci sul mercato immobiliare quasi per gioco, proponendo al mercato europeo appartamenti e case in affitto di amici sull’isola, capendo fin da subito la potenzialità di questo nuovo business, che sta sempre più entrando nel nostro quotidiano – si legge nella nota dell’operatore – Promuoviamo affitti a medio e lungo termine di appartamenti e ville, o investimenti immobiliari a partire da 70mila euro, quindi facilmente accessibili per chi voglia avere una seconda casa a Zanzibar o metterla facilmente a rendita. L’isola è molto attiva, in continuo mutamento e con un turismo costantemente presente, come se il Covid l’avesse solamente sfiorata. Zanzibar non si ferma e noi nemmeno”.