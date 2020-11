Etnia Travel Concept lancia gli itinerari “Vivi Local”

Etnia Travel Concept prosegue il suo lavoro di programmazione con una segmentazione del prodotto rivolta a definire in maniera ancora più specifica la propria anima da specialisti.

Nasce così “Vivi Local”, nell’ottica di ricercare soluzioni di viaggio fuori dai luoghi comuni, per soddisfare il segmento di viaggiatori che si rivolgono alle agenzie di viaggi per programmare la propria vacanza.

L’operatore in questi mesi ha continuato a lavorare a pieno regime, dedicandosi alla ricerca e selezione di una serie di strutture e itinerari che siano identificativi e offrano agli agenti tutti gli strumenti «per poter ricollocare sul mercato una categoria che ha subito un danno non pronosticabile, ma che con grande forza sta resistendo e che non vede l’ora di ripartire; così è nata l’idea di una selection, atta a identificare il nostro concept», dichiarano Raffaella Dinon e Francesca Morellini, responsabili del prodotto per Etnia Travel Concept.

“Vivi Local” racchiuderà una selezione di strutture e itinerari che permetteranno di avere uno stretto contatto con la popolazione locale. Si tratta di strutture semplici, ma con qualità garantita e genuinità, che consentono di vivere profondamente le caratteristiche socio/culturali del Paese che si desidera visitare, con un occhio di riguardo anche al budget dei clienti.