Etnia Travel Concept apre un ufficio in Tanzania

Proiettare l’agroalimentare marchigiano nel mondo attraverso i canali digitali. È questo l’obiettivo di Studio Marche, la nuova sfida per la promozione dei prodotti made in Marche lanciata dall’assessorato all’agricoltura della...

Che sia nello spazio, con il lancio di una costellazione di circa 12mila mini-satelliti, collocati in un’orbita terrestre bassa, capaci di garantire l’accesso a Internet a banda larga a qualsiasi...

In Liguria, sulle colline alle spalle del Golfo dei Poeti, nel cuore del borgo millenario di Trebiano Magra (SP) OmHom non è un hotel, né un b&b di lusso: è...

Con le limitazioni agli spostamenti, i ristoranti chiusi a cena e la difficoltà di prenotare un weekend romantico in giro per il mondo, quest’anno San Valentino si festeggia in maniera...