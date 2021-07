Etihad, transfer gratuito da e per Dubai per i passeggeri in Economy













Etihad Airways offre trasferimenti aeroportuali privati ​​gratuiti da e per Dubai agli ospiti che viaggiano in Economy da e verso determinate destinazioni. Un servizio valido per chi prenota entro l’11 agosto e viaggia entro il 30 settembre 2021. In questo arco di tempo i viaggiatori guadagneranno anche il doppio delle miglia Etihad Guest sul proprio volo.

Il trasferimento aeroportuale privato gratuito è disponibile per tutti gli ospiti che viaggiano tra Dubai e una delle seguenti destinazioni: Amsterdam, Atene, Bangkok, Barcellona, ​​​​Bruxelles, Casablanca, Chicago, Dublino, Francoforte, Ginevra, Istanbul, Jakarta, Kuala Lumpur, Londra, Madrid, Malaga, Manchester, Manila, Melbourne, Milano, Mosca, Monaco, Mykonos, Parigi, Phuket, Rabat, Roma, New York, Santorini, Seoul, Shanghai, Singapore, Sydney, Tokyo, Toronto, Washington e Zurigo.

Non c’è quarantena all’arrivo per chi viaggia a Dubai e quindi i passeggeri potranno utilizzare il servizio di auto privata gratuito direttamente per casa, hotel o destinazione prescelta nell’emirato di Dubai.

«Con Dubai a solo un’ora di auto dall’aeroporto internazionale di Abu Dhabi, ci impegniamo a rendere il viaggio il più semplice possibile per gli ospiti che viaggiano da e per Dubai quest’estate – spiega Fatma Al Mehairi, vice president sales Uae di Etihad Airways – Il programma Etihad Wellness significa anche che gli ospiti possono viaggiare con Etihad in tutta tranquillità».

Gli ospiti che viaggiano in Business e First continuano ad avere accesso gratuito al servizio Etihad Chauffeur, indipendentemente dalla destinazione del viaggio.

In linea con il programma Etihad Wellness, gli autisti indosseranno mascherine e guanti monouso e tutti i veicoli verranno sanificati anche dopo ogni viaggio.

Per rendere il viaggio il più semplice possibile, Etihad ha esteso l’iniziativa sui documenti di viaggio “Verified to Fly” a tutto il network. I viaggiatori possono convalidare i documenti di viaggio Covid-19 online, ricevendo conferma di approvazione, prima di arrivare in aeroporto e accedere ai banchi check in “Verified to Fly” in aeroporto per evitare le code.