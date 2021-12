Etihad si riprende gli slot AZ a Londra Heathrow













Gli slot Alitalia all’aeroporto di Heathrow tornano al centro dell’attenzione mediatica e operativa in Italia. Nelle stesse ore in cui Ita Airways – newco che ha sostituito la vecchia AZ – annunciava l’accordo di codeshare con Etihad Airways; il Corriere della Sera ha rilanciato la notizia che gli slot utilizzati da Alitalia all’aeroporto di Londra Heathrow torneranno nelle mani della compagnia emiratina a partire dalla primavera 2022.

Le fasce orarie di decollo e atterraggio sulle rotte da Roma e Milano per il Regno Unito – 68 alla settimana – che al momento sono operate da Ita Airways come parte del ramo d’azienda “Aviation” acquisito dalla compagnia in amministrazione straordinaria, fanno parte però di un accordo di noleggio tra Etihad e Alitalia in a.s.

In precedenza, infatti, Etihad Airways aveva acquistato da AZ gli slot su Heatrhow come parte dell’ingresso del vettore emiratino nel controllo societario (49%) dell’ex compagnia di bandiera. Ora però Ita Airways sarebbe in trattativa sempre con Etihad per un nuovo affitto degli slot sullo scalo britannico, una soluzione che potrebbe essere conseguente al recente accordo di codeshare firmato dalle due società; anche perché Ita avrebbe richiesto degli slot per l’orario estivo su Heahtrow che gli sarebbero stati negati per la fisionomia da startup del vettore tricolore.