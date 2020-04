Etihad riprenderà a volare da maggio

Dal 1° maggio – e fino al 30 giugno 2020 – Etihad Airways riprenderà gradualmente ad operare voli passeggeri regolari. L’annuncio arriva dal ceo della compagnia di Abu Dhabi in persona, Tony Douglas, che ha sottolineato: «Il vantaggio di avere alle spalle azionisti solidi e di avere già intrapreso una piano di ristrutturazione, ci consentono di avere raggiunto una posizione solida e stabile».

Prima di essere rivelato, l’intero piano annunciato dal manager, tuttavia, dovrà essere sottoposto alle autorizzazioni da parte del governo degli Emirati Arabi Uniti. In attesa di ricevere i necessari permessi, Etihad Airways continuerà però ad operare un network composto da voli speciali di emergenza, oltre a una serie di collegamenti cargo per trasportare medicinali e farmaci.

«Stiamo implementando una serie di rotte, oltre ad alcune ottimizzazioni della flotta, studiando nuove soluzioni in fatto di guest experience. Stiamo anche utilizzando il tempo a nostra disposizione per apportare dei miglioramenti in termini di tecnologia e automatizzazione dei processi», ha concluso Douglas.