Etihad, partnership con easyJet sui voli dall’Europa

Accordo di partnership al via tra Etihad Airways e easyJet che coinvolge 10 gateway in tutta Europa, tra cui Milano Malpensa e Roma Fiumicino. La joint venture, con effetto immediato, offre ai clienti la possibilità di acquistare i biglietti attraverso il sito web del vettore low cost inglese, unendo così i network delle due compagnie e creando nuove opportunità di viaggio tra Europa, Africa, Azzorre ed Emirati Arabi.

La partnership, recita la nota congiunta, “segue il successo ottenuto dal lancio del programma che easyjet ha avviato insieme al motore di ricerca Dohop, che consente di offrire voli a lungo raggio collegati al proprio network europeo direttamente sul sito web”.

Per Etihad, questo risultato “è stato ottenuto usando la piattaforma Ndc. Questa tecnologia viene usata per la prima volta nel quadro dell’accordo con easyjet e Dohop e, nel corso del 2020, Etihad prevede di ampliare il raggio d’azione della piattaforma inserendo altre compagnie aeree e partner di viaggio all’interno del portafoglio Ndc”.

In questo modo, i viaggiatori possono ora comprare biglietti per Abu Dhabi sul sito web di easyjet da 68 diverse città del network europeo, per poi imbarcarsi sui voli Etihad da 10 gateway europei: Amsterdam, Atene, Barcellona, Parigi Charles de Gaulle, Roma, Ginevra, Madrid, Manchester, Milano Malpensa e Zurigo.

Entrambe le compagnie aeree prevedono di ampliare l’accordo e aggiungere altre destinazioni in futuro.