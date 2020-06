Etihad, nuove misure igienico-sanitarie con i Wellness Ambassador

Etihad Airways lancia “Etihad Wellness”, programma di misure igienico-sanitarie per guidare i propri ospiti. Si basa sulle rigorose misure già adottate dalla compagnia aerea per affrontare la pandemia di Covid-19.

Promotori saranno i Wellness Ambassador, una novità assoluta del settore. Si tratta di personale appositamente formato per fornire informazioni e cure sanitarie essenziali ai passeggeri. Le iniziative saranno comunicate attraverso una guida online che metterà in evidenza gli standard di pulizia, la tutela della salute e l’igiene applicati in ogni fase del viaggio.

Tra queste: igiene alimentare presso le strutture di catering della compagnia aerea e il laboratorio analisi degli alimenti, pulizia profonda delle cabine, check in, controllo della temperatura, fase di imbarco, esperienza di volo e prodotti offerti a bordo, fase di sbarco e trasporto a terra.

Per chi necessita di informazioni più specifiche e personalizzate, gli esperti Wellness Ambassador possono essere contattati direttamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, inviando un’email all’indirizzo wellness@etihad.ae. Il team multilingue offrirà consigli utili su quali misure di sicurezza e sanitizzazione prendere durante il viaggio. Etihad intensificherà anche il servizio con l’opzione di webchat. Tutti i Wellness Ambassador intraprenderanno uno specifico corso di formazione presso le strutture di training della compagnia aerea, sia ad Abu Dhabi sia online.

«Prenderci cura dei nostri ospiti e della loro salute rappresenta uno dei valori fondamentali di Etihad, e abbiamo la responsabilità di proteggerli, tenerli pienamente informati e fornire livelli sempre più elevati di ospitalità e attenzione al cliente – ha dichiarato Tony Douglas, group chief executive officer di Etihad Aviation Group – Dobbiamo garantire la certezza di viaggiare sicuri, assicurandoci che siano consci che abbiamo messo in sicurezza ogni aspetto del loro viaggio e offrendo al contempo un’esperienza di viaggio di qualità elevata. I Wellness Ambassador svolgeranno un ruolo importante in questo senso, visto che per noi non si tratta semplicemente di affrontare una nuova normalità e questo livello di assistenza clienti autentica e innovativa è da sempre parte del dna di Etihad».

Nelle prossime settimane Etihad presenterà i Wellness Ambassador all’aeroporto internazionale di Abu Dhabi in collaborazione con Abu Dhabi Airports (Adac). Questo farà sì che gli stessi livelli di assistenza e supporto siano forniti in ogni momento del viaggio in tutto l’aeroporto, dal check in ai controlli di sicurezza, dal controllo passaporti ai negozi, dalle lounge all’imbarco.

Quando le restrizioni per gli spostamenti da e per gli Emirati Arabi Uniti verranno eliminate e la compagnia avrà ripreso le operazioni internazionali, Etihad introdurrà i Wellness Ambassador sui propri voli, integrando i ruoli svolti dagli altri membri dell’equipaggio e fornendo un maggiore livello di assistenza al cliente incentrato sulla salute e sul benessere a bordo.

«Le misure su larga scala che stiamo adottando riflettono perfettamente quelle già in atto in tutto l’emirato di Abu Dhabi – ha aggiunto Douglas – Quando le restrizioni saranno completamente eliminate e i viaggiatori potranno nuovamente godere delle meraviglie della nostra terra, potranno essere certi che si recheranno verso una delle destinazioni più pulite e curate al mondo. Questo vale anche per coloro che saranno in transito nella capitale. Siamo grati ai nostri partner, tra cui Abu Dhabi Airports e il Department of Culture and Tourism, per la stretta collaborazione nella realizzazione di questo ampio programma».

Etihad segue le direttive del governo degli Emirati Arabi Uniti e delle autorità governative, di regolamentazione e sanitarie internazionali per limitare la diffusione del Covid-19.