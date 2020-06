Etihad lancia i travel voucher con bonus del 50%

Si moltiplicano gli incentivi per i viaggiatori volti al rilancio del turismo. Tra questi trova il suo spazio l’iniziativa firmata Etihad, che ha lanciato sul mercato una vera e propria campagna voucher in vendita fino al 24 giugno prossimo.

Il prodotto, con il voucher che potrà avere un valore intervallato tra i 250 dollari e i 65mila e ha una validità di due anni, ha una caratteristica particolare, o meglio un bonus extra: al momento dell’utilizzo, infatti, il suo valore aumenterà del 50%.

I voucher acquistati con Etihad potranno essere utilizzati per voli che vanno dal 1° agosto prossimo in poi, con la somma contemplata nel buono che potrà essere spesa anche per effettuare un upgrade.