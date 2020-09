Etihad introduce su tutti biglietti la copertura assicurativa anti Covid

Etihad Airways ha introdotto la copertura assicurativa globale per il Covid-19 nell’ambito di Etihad Wellness, il nuovo programma di misure igienico-sanitarie della compagnia aerea. In questo modo, agli ospiti a cui verrà diagnosticato il virus durante un viaggio, non dovranno preoccuparsi

delle spese mediche o dei costi della quarantena.

«La sicurezza, la salute e il benessere dei nostri ospiti e dei nostri dipendenti rappresentano la nostra assoluta priorità, non solo durante il volo. L’introduzione dell’assicurazione per il Covid-19 a livello globale, in collaborazione con Axa, si basa su misure rigorose già messe in atto nell’ambito del nostro programma Etihad Wellness, sostenuto dai nostri Wellness Ambassador», ha detto Duncan Bureau, svp sales and distribution di Etihad Airways.

Tutti i biglietti Etihad, indipendentemente dalla data di prenotazione e per viaggi da qui al 31 dicembre 2020, includeranno la copertura Covid-19. Dal canto loro, gli ospiti con prenotazioni già esistenti non devono fare nulla: sono automaticamente iscritti al programma. L’assicurazione è valida in tutto il mondo per 31 giorni a partire dal primo giorno di viaggio.