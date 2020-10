Etihad include nel biglietto il test Covid gratuito

Da adesso in poi tutti i clienti Etihad potranno volare da Abu Dhabi (a eccezione di chi si dirige in Cina) con il vantaggio di avere il Covid-19 Pcr Test gratuito. O meglio, compreso nel costo del biglietto.

L’iniziativa, chiaramente, è stata avviata per dare ancora più impulso al ritorno dei viaggiatori, cercando così di combattere la grave crisi che sta impattando il settore internazionale dell’aviazione commerciale.

Per la maggior parte dei passeggeri ciò significherà recarsi in un Life Medical Diagnostic Center gestito da Life Dx per sottoporsi a un test tra le 48 e le 96 ore prima della partenza del proprio volo. Tuttavia, chi viaggia in First e Business avrà la possibilità di fare il controllo a casa.

Secondo Nadia Bastaki, vp of Medical Services di Etihad, la nuova offerta «segue perfettamente la recente introduzione della copertura assicurativa Covid-19 gratuita. Si tratta di uno sviluppo significativo che consente alla compagnia di fornire una maggiore facilità di viaggio a chi parte da Abu Dhabi, eliminando il maggior numero di inconvenienti possibile dal processo di test Pcr».

Inoltre, il vettore ha lanciato Altitudes by Etihad, la serie ufficiale di podcast del vettore che vuole dare agli ascoltatori insight esclusivi su come la compagnia aerea ha affrontato la pandemia, passando anche in rassegna alcuni degli eventi salienti del 2020.