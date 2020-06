Etihad, arriva il tool che valuta il rischio di contagio da Covid

Un tool per valutare il proprio grado di rischio di contagio. È quanto ha pensato Etihad Airways che, in collaborazione con l’azienda di healthcare austriaca Medicus AI, ha lanciato uno strumento grazie al quale i passeggeri della compagnia potranno decidere se viaggiare o meno.

In particolare, il tool supporterà i viaggiatori nella valutazione della probabilità di aver contratto il coronavirus rispondendo a 22 domande. La valutazione può essere effettuata in soli 5 minuti, e si basa sulle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. “Grazie a questo strumento di risk assessment – si legge in una nota del vettore – gli ospiti potranno individuare la probabilità di aver contratto il virus e accedere a una serie di consigli e raccomandazioni che permetteranno loro di prendere decisioni consapevoli in merito agli spostamenti”.

«Sappiamo che l’attenzione alla salute e al benessere sarà un fattore importante che influirà sulle decisioni di viaggio dei nostri ospiti. Per questo ci impegniamo a garantire loro sicurezza e tranquillità quando decidono di viaggiare con Etihad Airways. Con l’inizio della ripresa delle attività del trasporto aereo, a livello globale, vogliamo offrire ai nostri ospiti la possibilità di prendere decisioni consapevoli in merito ai loro spostamenti», ha detto Frank Meyer, chief digital officer di Etihad Airways.

I passeggeri possono utilizzare il nuovo tool consultando il sito web della compagnia, ma presto sarà disponibile anche all’interno dell’app di Etihad Airways sulle piattaforme Apple iOS, Android e Huawei in lingua inglese (successivamente verranno lanciate anche le versioni in arabo, francese, tedesco e portoghese).