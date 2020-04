Etihad Airways, voli speciali per il rientro dei passeggeri

Nel corso dell’ultima settimana, Etihad Airways ha operato una serie di voli speciali che hanno permesso ad alcuni passeggeri bloccati a terra di tornare a casa e sostenere lo Uae Food Security Program, nell’ambito dei piani annunciati in precedenza. L’obiettivo dell’iniziativa consiste nell’utilizzare la capacità di carico degli aerei passeggeri per il trasporto di merci.

Questi servizi danno l’opportunità ai cittadini di altre nazioni, a cui non è permesso lasciare gli Emirati Arabi Uniti a causa delle attuali restrizioni legate alla pandemia di coronavirus, di far ritorno nei rispettivi Paesi d’origine. In alcuni casi Etihad ha rimpatriato alcuni cittadini emiratini bloccati all’estero, trasportando prodotti freschi nei viaggi di rientro ad Abu Dhabi.

Tutte queste operazioni sono state approvate dal governo degli Emirati Arabi Uniti, con cui la compagnia aerea continua a collaborare, puntando ad ampliare il numero di voli in base alle richieste dei governi.

Etihad continuerà a offrire tali servizi e dal 5 aprile opera un servizio regolare verso diverse destinazioni, a partire da Seoul Incheon per poi volare su Melbourne, Singapore, Manila, Bangkok, Jakarta e Amsterdam. Queste destinazioni sono soggette ad approvazioni governative.