Etihad Airways vola per Tel Aviv da marzo 2021

Etihad Airways da marzo prossimo volerà con un collegamento giornaliero e attivo tutto l’anno per Tel Aviv, il centro economico e tecnologico di Israele.

Il lancio dei voli avviene in seguito alla normalizzazione dei rapporti diplomatici tra le due nazioni e la firma degli Accordi di Abramo, avvenuta a Washington D.C. lo scorso 15 settembre.

Mohammad Al Bulooki, chief operating officer di Etihad Aviation Group, ha dichiarato: «Dopo la firma del nuovo accordo bilaterale, siamo lieti di annunciare un servizio diretto tra queste importanti città. Questi primi voli sono per noi un momento storico e comprovano l’impegno nel cogliere nuove opportunità commerciali e turistiche non solo tra i due Paesi, ma anche all’interno del Golfo e oltre».

Il nuovo servizio, in vigore dal 28 marzo 2021, offrirà maggiore scelta al business point-to-point e ai viaggiatori leisure, con le partenze che saranno appositamente programmate per collegare Abu Dhabi con i principali gateway del network di Etihad tra cui Cina, India, Thailandia e Australia.

I voli in partenza, per e via Abu Dhabi, godono tutti del supporto di Etihad Wellness, il programma di misure igienico-sanitarie che garantisce il rispetto dei più alti standard di igiene in ogni fase del viaggio. Del programma fanno parte i Wellness Ambassador, personale appositamente qualificato e novità assoluta del settore che si occupa di fornire informazioni e prendersi cura degli ospiti sia in volo che a terra, permettendo loro di viaggiare con maggiore tranquillità.