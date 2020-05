Ethiopian torna a volare sull’Italia dal 21 maggio

Ethiopian Airlines riprende le operazioni sull’Italia. La compagnia aerea africana torna a volare sul nostro Paese a partire dal 21 maggio e, inizialmente, si tratterà di un solo volo alla settimana.

I collegamenti del vettore sono già disponibili nel sistema per le prenotazioni anticipate. E per garantire la sicurezza di passeggeri e dipendenti tutti gli aeromobili saranno dotati di filtri antiparticolato ad alta efficienza che rimuovono il 99,97% delle impurità.

Tutti gli aerei, inoltre, avranno a disposizione un kit per il rischio biologico, guanti, disinfettante per le mani e mascherine facciali per la sicurezza del personale e dell’equipaggio. Ethiopian, spiega il comunicato, “invita tutti i clienti a proteggere se stessi e gli altri indossando una mascherina in ogni momento del loro viaggio, a mantenere la distanza sociale e ad attenersi a un comportamento corretto quando tossiscono e starnutiscono”.