Ethiopian, opzione per spazio extra in Economy













Ethiopian Airlines lancia la nuova opzione digitale My Sheba Space che consente ai viaggiatori in classe economica di acquistare uno o più posti vuoti a bordo e ottenere spazio extra per comfort e relax.

La compagnia aerea ha risposto alla pandemia di Covid-19 con linee guida per la sicurezza dei passeggeri, misure di distanziamento sociale e sanificazione all’aeroporto internazionale di Addis Abeba Bole e all’interno degli aeromobili.

La riduzione della capacità degli aeromobili e l’introduzione del viaggio end-to-end per i passeggeri sono alcune delle iniziative che Ethiopian ha messo in atto.

«Con la focalizzazione sulle esigenze del cliente e sulla reattività del mercato, nasce la necessità di fornire comodità a coloro che ne hanno bisogno – dichiara Tewolde GebreMariam, ceo di Ethiopian Airlines – MyShebaSpace è stato introdotto per i clienti che preferiscono assicurarsi uno spazio extra e godersi il comfort in cabina economy. Qualsiasi cosa facciamo per far sentire le persone a proprio agio a volare di nuovo è una manifestazione del nostro desiderio di rimanere in piedi, di offrire il meglio ed essere all’avanguardia. Crediamo che i nostri clienti apprezzeranno la sensazione di avere controllo sul loro viaggio».

Con i servizi on demand e l’intelligenza predittiva, MyShebaSpace offrirà spazio extra con un’integrazione a partire da 30 dollari. È necessario selezionare un posto finestrino 72 ore prima dell’orario del volo per assicurarsi un posto extra.