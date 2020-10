Ethiopian lancia la copertura assicurativa globale Covid-19

La copertura globale denominata Sheba Comfort fa parte delle misure di sicurezza aggiuntive della compagnia aerea per proteggere i passeggeri e garantire che viaggino con la massima tranquillità.I passeggeri avranno la copertura delle spese mediche fino a euro 100.000 se venisse diagnosticato il Covid-19 durante il viaggio, oltre alle spese di quarantena fino a euro 150 al giorno per un massimo di 14 giorni. Sheba Comfort include anche i servizi di rimpatrio ed evacuazione quando necessario, oltre all’assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite una hotline della compagnia aerea.

«Siamo lieti di essere tra le compagnie aeree globali pioniere nell’introduzione di questa misura di sicurezza supplementare e di fornire una copertura globale per Covid-19 con l’obiettivo di aumentare la fiducia dei passeggeri. Il nostro programma assicurativo Sheba Comfort fa parte delle misure che abbiamo adottato per garantire la salute e il benessere dei passeggeri a terra e a bordo», ha detto Tewolde GebreMariam, ceo del Gruppo Ethiopian Airlines.

Il regime assicurativo Sheba Comfort, introdotta in collaborazione con AXA Partner e Awash Insurance Company, è valida per 92 giorni per il viaggio di andata e ritorno e 31 giorni per il viaggio di sola andata.