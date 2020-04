Ethiopian estende il cambio data fino a dicembre 2021

A causa della interruzione dei voli dovuta al Covid-19, Ethiopian Airlines offre agli interessati la possibilità di modificare la data del proprio viaggio. Secondo quanto si legge in una comunicazione inviata dal vettore alle agenzie, “i passeggeri la cui data di viaggio è compresa tra il 1° marzo e il 30 giugno 2020 (e per biglietti emessi entro il 31 maggio prossimo)” hanno di fronte a sé due alternative.

Possono, cioè, conservare il biglietto per viaggi futuri “da concretizzare entro il 31 dicembre 2021, data entro la quale il documento di viaggio rimarrà valido. Oppure, scegliere di ricevere un buono (voucher) per viaggi futuri, che sarà valido per un anno dalla data di emissione.

Queste condizioni sono applicabili verso tutte le destinazioni internazionali del network della compagnia (tranne che per le destinazioni nazionali in Etiopia). Eventuali differenze della tariffa o delle tasse, a causa della riemissione e/o reinstradamento dovranno essere pagate al momento della nuova prenotazione.